O Alto Taquari - Cotidiano

A Comunidade Católica Santos Reis, da Barra do Forqueta, Arroio do Meio, realiza no domingo, dia 6, a 33ª Festa dos Santos Reis. A programação inicia às 8h com roda de chimarrão e missa com a participação do Terno de Reis às 9h30min, no salão comunitário.

Ao meio dia será servido almoço com carne de rês, suíno, frango, além de pratos quentes e saladas diversas. O investimento é de R$ 25 para o cartão adulto e R$ 13 o infantil. A diretoria estima que sejam servidos em torno de 800 almoços, para o qual deve-se levar pratos e talheres. Cerca de 20 comunidades devem se fazer presentes.

À tarde haverá animação com a Banda Horus, além do sorteio das tortas do Grêmio e do Internacional e de lembrancinhas. A diretoria convida a toda comunidade para participar da festa, que é uma das mais tradicionais de Arroio do Meio.

