Obras

Desde novembro a secretaria de Obras de Arroio do Meio vem atuando com duas equipes de trabalho nos loteamentos residenciais, executando serviços de melhorias, incluindo limpeza das valas e bueiros, patrolamento, manutenção dos acessos e colocação de brita. Já foram concluídos os loteamentos dos bairros São Caetano, Novo Horizonte, Dona Rita, Barra do Forqueta, Loteamento Kuhn e Dom Pedro II e parte de Bela Vista. Essa semana os serviços estão sendo realizados nos bairros Rui Barbosa e Aimoré. Seguem na próxima semana para o loteamento Antares/Bela Vista e loteamento Alto da Medianeira.

De acordo com o secretário Paulo Heck, Arroio do Meio possui mais de 100 loteamentos com trechos não pavimentados, que recebem atenção especial nesse período do ano. “Durante o ano atendemos as estradas de chão da área rural do município”, explica. “Como este é um serviço que se mantém por mais tempo, encerramos o ano atendendo aos bairros e loteamentos, pensando no conforto e bem-estar destas famílias, para as festas de final de ano e meses de verão, com ruas limpas e organizadas”, afirma.

Por daiane