Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 08, a partida da final do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos – Taça Chapeação Central, com a decisão da 1ª Divisão, entre as equipes do Esperança de Dona Rita e o Rui Barbosa. A decisão iniciou no sábado anterior, quando jogando em suas canchas, o Rui Barbosa venceu por 6 x 2 com saldo de 27 bolas.

No último sábado a decisão veio para as canchas do Esperança de Dona Rita, onde foram disputados quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios. Na primeira parte da decisão, o Dona Rita levou vantagem por 3 x 1 nos jogos das duplas. A decisão ficou para os trios, onde aconteceu empate nos dois primeiros trios, deixando o resultado da partida em 4 x 2 e com o saldo de bolas recuperado pelo Dona Rita. Diante desta situação o campeão seria conhecido nos dois últimos jogos de trios, onde o Dona Rita venceu o primeiro, indo para 5 x 2, mas perdeu o segundo jogo que definiu resultado de 5 x 3 para o Dona Rita, resultado que serviu para o Rui Barbosa se sagrar campeão, já que na soma das duas partidas da decisão o Rui Barbosa venceu por 9 x 7.

Por daiane