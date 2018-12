O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O tradicionalismo esteve mais uma vez em evidência no CTG Querência do Arroio do Meio no último fim de semana. Promovido pela entidade arroio-meense, o 1º Rodeio Artístico Regional reuniu centenas de pessoas de 43 entidades tradicionalistas vindas de várias cidades do Rio Grande do Sul.

Em clima de amizade, respeito e integração, os competidores participaram de concursos de chula, declamação feminina, declamação masculina, danças tradicionais e danças de salão. As modalidades foram disputadas nas categorias pré-mirim, mirim, juvenil, adulta e veterana/xiru.

O sábado foi destinado aos concursos de declamação feminina e masculina. A cerimônia oficial de abertura ocorreu na manhã de domingo na presença de autoridades, membros da patronagem, entidades tradicionalistas e comunidade em geral. Em seu pronunciamento, o prefeito Klaus Werner Schnack saudou os integrantes do CTG Querência e as entidades visitantes, destacando o repasse destinado mensalmente ao CTG por integrar o Núcleo Municipal de Cultura. Parabenizou os organizadores pelo evento, assim como as empresas que o patrocinaram.

A coordenadora da 24ª Região Tradicionalista, Luce Carmen Mayer, parabenizou a patronagem pela iniciativa, com desejos de que este seja o primeiro de muitos rodeios artísticos, elogiando a Administração Municipal pelo repasse de recursos à entidade, sendo o único município da 24ª Região Tradicionalista a realizar esse ato. “Enquanto apoiarmos entidades tradicionalistas, estamos formando cidadãos de bem. O apoio da família dentro do CTG também é muito importante”.

A 1ª Prenda Adulta do Rio Grande do Sul, Jéssica Thaís Herrera, frisou a integração entre os departamentos dos CTGs, desejando um bom dia de dança e integração. “Se doem pelo tradicionalismo”. Para finalizar, o vice-patrão do CTG Querência, Claudio Rauber, saudou os presentes, na expectativa de que este evento seja o primeiro de muitos. “Nesse mês nossa entidade completa 34 anos de fundação. Temos o nosso rodeio estadual que é bastante conhecido, e queremos muito que este rodeio artístico também seja um sucesso. É muito gratificante ver as famílias unidas em torno de um único objetivo, o tradicionalismo”.

O evento encerrou no fim da tarde de domingo com parte do espetáculo Querência, Andança, Arte e Cultura e entrega das premiações.

Por daiane