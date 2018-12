Futebol Amador

O Campeonato Intercamping de Minifutebol de Marques de Souza, promovido pela Aemaso com apoio do Sicredi e a Fruteira Mertz, realizou no domingo, dia 09, os jogos da 2ª rodada no Camping da Pedra, em Picada May. A rodada já começou na parte da manhã com a concentração de muitos dos participantes no local dos jogos, teve em campo a disputa de seis partidas reunindo Aprovados 3 x 0 Nova Barca, Os Penetras 1 x 0 News Car, Intrusos 4 x 1 Arranca Toko, Atlético Tamanduá City 1 x 2 Sabotagem, Gold Pescados 2 x 1 Boteco do Jair e Maravilha 1 x 1 Parceiros.

O torneio continua neste sábado, dia 15, com a realização da 3ª rodada no Camping do Riacho Doce reunindo às 12h50min, Maravilha x Baile de Munique; às 13h40min, Illuminatis x News Car; às 14h30min, Red Bull x Paga Nada/All In; às 15h20min, São José x Gaúcho de Alto Tamanduá; às 16h10min, Wasserstatd x Arranca Toko e às 17 horas, Meia Boca Jr x Demonhos. Para esta rodada está suspenso o atleta Leonardo Bruch (Maravilha). A partida entre Maravilha e Baile de Munique foi antecipada em comum acordo entre as duas equipes.

Por daiane