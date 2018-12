Geral

A RGE Sul inaugura na segunda-feira, 17 de dezembro, a Subestação Arroio do Meio com um aporte de R$ 11,5 milhões. A distribuidora do Grupo CPFL construiu 12,6 km de rede elétrica nova, com instalação de 301 postes, dois religadores telecomandados e a implantação de condutores mais robustos e de maior capacidade.

A nova subestação é composta por um transformador 69/13,8 kV 25 MVA (mega volt ampère), duas saídas de linha de transmissão 69 kV e 7 novos módulos de alimentadores com 13,8 kV. O empreendimento aumenta em 43% a disponibilidade energética da região e beneficia diretamente 38 mil clientes de Arroio do Meio e Lajeado e indiretamente 11 mil clientes de Imigrante e Colinas.

“Ao entregar um empreendimento deste porte, pelo volume de recursos aplicados e pela tecnologia de ponta empregada, sabemos que o Vale do Taquari dá um salto em desenvolvimento socioeconômico. É a segunda região com maior produtividade rural do Estado e agora tem capacidade energética para expandir mais”, ressalta o Presidente da RGE Sul, José Carlos Saciloto Tadiello. Durante a obra, 110 profissionais, entre técnicos e eletricistas, estiveram envolvidos diariamente na execução dos trabalhos.

Alinhadas com o Planejamento Estratégico do Grupo CPFL Energia, a RGE e a RGE Sul, distribuidoras de energia elétrica que atendem 373 municípios gaúchos, investiram R$ 485 milhões em obras de ampliação, melhoria e modernização da rede nos nove primeiros meses deste ano. Na área da RGE foram investidos R$ 251 milhões e na área da RGE Sul, R$ 234 milhões. De janeiro a setembro as duas distribuidoras substituíram 54 mil postes de madeira por concreto nas suas áreas de concessão.

Por daiane