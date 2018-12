Futebol Amador

A Associação Recreativa São Caetano (Pituca) continua com a entrega das fichas de inscrição para as equipes interessadas em participar da Copa Pituca de Minifutebol de 2019 – que terá o apoio do Sicredi/Kalber Serigrafia/Marel Supermercados/Squina Modas e Loja Bruxellas. Os jogos iniciam na noite de 04 de janeiro e acontecem sempre nas sextas-feiras à noite com disputas nas categorias Livre, Feminino e Veterano/Master. A retirada das fichas é feita na Loja Bruxellas. A categoria Veterano/Master terá um limite máximo de oito jogadores nascidos entre 1984 e 1980 e 10 jogadores nascidos abaixo de 1979. Uma reunião geral está agendada para às 20h30min de segunda-feira, 17 de dezembro, na sede do Pituca para os representantes de equipes.

Os organizadores definiram valores do torneio que na categoria Livre cobra inscrição de R$ 650 e caução de R$ 1 mil. Como premiação além de troféus e medalhas, o 1º lugar recebe R$ 525 e um fardamento; 2°, R$ 625; 3°, R$ 350 e em 4°, R$ 200. Na categoria Veterano/Master a inscrição custa R$ 550 e a caução R$ 1 mil. A premiação para o 1° lugar será de R$ 1 mil; 2°, R$ 500; 3°, R$ 250 e o 4°, R$ 150. Na categoria Feminino a inscrição será de R$ 300 e a caução de R$ 500. Como premiação o 1° lugar recebe R$ 500; 2°, R$ 250; 3°; R$ 100 e o 4°, R$ 50. Em todas as categorias haverá premiação para a melhor disciplina na média dos jogos, goleador e goleiro menos vazado. Cada equipe também vai receber três prêmios com três quilos de galeto desossado e temperado, um pacote de carvão e um vale-compras de R$ 50 da Loja Squina Modas.

