Geral

O aniversário de 23 anos de Marques de Souza, que transcorre no dia 28, será comemorado em grande estilo. A programação, que se realiza na Praça Recanto Livre, no Centro da cidade, inicia às 19h30min, com atrações para todas as idades e incluem apresentações culturais e brinquedos infláveis.

Os momentos mais esperados são a reinauguração da Praça Recanto Livre e o sorteio da Campanha Nota Premiada Pra Frente Marques. Na sequência, show com as bandas Alma Nova e Bico Fino Brothers Band.

A promoção dos eventos é da Prefeitura de Marques de Souza. As atividades são gratuitas para a comunidade.

Praça revitalizada

A Praça Recanto Livre, no Centro de Marques de Souza, está causando curiosidade e contentamento da população. O local, completamente revitalizado, já se tornou um ponto de encontro de famílias. Nos finais de tardes, adultos e crianças tomam conta do lugar para aproveitar momentos de lazer, o que não acontecia há muito tempo. Há poucos dias as crianças das Emeis tomaram conta dos brinquedos e, nesta semana, o prefeito Edmilson Dörr buscou em casa três idosas que moravam no interior do município, e hoje vivem no Centro. Elas têm algumas limitações para se locomover, mas queriam conhecer a praça. “Pensando no espaço que é para todos fizemos uma gentileza. Então buscamos as senhoras em casa para que pudessem conhecer a nova praça”, afirma o prefeito.

Uma das senhoras é Benícia Scheuermann, de 84 anos. “É muito bonita. Conheço praças de outras cidades da região. Também são bonitas, mas igual a essa aqui de Marques de Souza não vi ainda. Só tenho coisas boas para falar, está um capricho”, comenta.

Outra visitante é dona Gerta Musskopff, de 78 anos. “Lindo! Todos da prefeitura estão de parabéns”, diz.

E também dona Otília Wessel, de 70 anos, que com as amigas terá um lugar para os jogos de carta. “A gente joga bastante e agora tem um lugar especial para nossa diversão”, afirma.

A Praça Recanto Livre foi totalmente revitalizada. Desde calçamento e acessos, decks e palco, até brinquedos, equipamentos para ginástica ao ar livre e agora conta também com máquina de água quente no chimarródromo.

A praça foi revitalizada com recursos próprios do município, num investimento de R$ 500 mil. A praça está equipada com brinquedos para as crianças, decks, palco, mesas de jogos, local para artesanato e agroindústrias, chimarródromo com água quente disponível, passou por um projeto paisagístico e luminotécnico.

Por daiane