A prefeitura de Marques de Souza preparou uma programação especial para o mês de aniversário do município. As atividades iniciam hoje com o evento Tamanduá em Festa. Na oportunidade, o distrito de Tamanduá realiza a inauguração da praça e de 600 metros lineares de asfalto na rua Expedicionários do Brasil. O evento inicia às 20h com a cerimônia de inauguração. Na sequência, as demais apresentações com Dério Marchi e Grupo, Terno de Reis de Tamanduá, Danças Folclóricas Alemãs e a chegada do Papai Noel.

O evento terá a presença de artesãos e de agroindústrias. Também haverá brinquedos infláveis para as crianças e show com Matheus & Mathias e Banda.

Atrações para toda a família

A programação de aniversário segue com o 5º Riverstock Festival, que se realiza no Camping Riacho Doce, no sábado, a partir das 15h. Se apresentam 10 bandas de rock, além do moto acampamento. (Mais informações na página 2 do Cotidiano).

No dia 15, sábado, em Bela Vista do Fão, será realizado o Calçadão da Integração. A programação inicia às 20h com missa de reinauguração da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, seguida pela apresentação natalina da Escola Frei Antônio, apresentação da Invernada Artística do CTG Caminhos da Serra, e demais apresentações culturais. Na noite também haverá degustação de produtos coloniais, brinquedos infláveis e show com a Banda Tchê Sarandeio.

No dia 28 de dezembro, data em que Marques comemora 23 anos, a festa será na reformada e completamente modernizada Praça Recanto Livre. As atividades ocorrem a partir das 19h30min, com a apresentação da Peça Teatral Infantil, cerimônia de inauguração da Praça Recanto Livre, apresentações culturais, brinquedos infláveis, sorteio do carro da Campanha Nota Premiada Pra Frente Marques e show com as bandas Alma Nova e Bico Fino Brothers Band.

A promoção dos eventos é da prefeitura de Marques de Souza. As atividades são gratuitas para a comunidade. O objetivo é comemorar o momento de prosperidade e franco crescimento que vive o município. Tudo isso com a participação ativa da comunidade.

