No alto do Morro São José, no interior de Arroio do Meio, em meio a muito verde e sossego, repousam os anjos Gabriel, Miguel e Rafael. Seria uma típica propriedade rural situada na encosta do morro, se não fossem as cores vivas e vibrantes das cabanas se destacando em meio à natureza. O espaço, que de longe chama a atenção de quem passa pela estrada Morro São José, foi pensado com um propósito amplo e inovador: o turismo rural.

Denominada Sítio Paraíso do Anjos, a pousada rural foi idealizada pelo casal Leandro e Adriana Arenhart e recebe hóspedes há cerca de quatro meses. Traz uma proposta diferente, intimista, para quem deseja um fim de semana em um local calmo e reservado, seja para relaxar e descansar, ou para atividades junto à natureza. São duas cabanas individuais – Anjo Gabriel e Anjo Rafael – equipadas com lareira, ar condicionado e banheira de hidromassagem, garantindo o aconchego no inverno e no verão. “A ideia era fazer uma construção mais simples e desapegada possível, pensando na preservação de recursos naturais e, ao mesmo tempo, levar em conta o conforto e o bem-estar do hóspede”, afirma o casal.

Por isso, todos os detalhes foram pensados de forma a garantir uma experiência agradável a quem sobe o morro. Na cabana maior, denominada Cabana de Acolhimento, fica o espaço coletivo, comum a todos os hóspedes. É nela que são preparadas as refeições em uma cozinha cheia de vida, cores e sabores, com direito a fogão a lenha e uma decoração que remete à vida no sítio. Boa parte dos alimentos que entram na cozinha vêm da horta que fica nas proximidades, de vizinhos ou ainda de produtores agroecológicos do município. A preferência é por ofertar alimentos de boa qualidade. O café e a janta estão incluídos na diária e o hóspede que desejar, pode usar o espaço e preparar o próprio almoço.

No terceiro piso da cabana coletiva também há um espaço para relaxamento, leitura ou simplesmente para contemplação da paisagem. No mesmo andar da cozinha, também há uma sala com lareira e sofás. Mas é a área externa, o ambiente mais apreciado. E não é à toa, já que a vista do lugar é indescritível, numa mistura da simplicidade da vida no interior com a sofisticação da natureza.

Adriana e Leandro dizem que desde a abertura houve lotação em todos os fins de semana. São pessoas vindas de vários municípios do Estado, como Lajeado, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Canoas, região da Serra, entre outros. No início os empreendedores imaginavam que o espaço seria apenas local para pouso e que os turistas circulariam por outros atrativos durante o dia. Contudo, percebem que as pessoas têm buscado o sítio, com o propósito de permanecer no ambiente e desfrutá-lo ao máximo. “As pessoas vêm em busca de tranquilidade, calmaria, querem relaxar, recarregar as energias e curtir a natureza”, apontam, salientando que na propriedade também há uma trilha de 1,5 km, sinalizada e autoguiada e que leva ao topo do morro, onde há um mirante.

Animado, o casal, que reside na propriedade há cerca de um ano, está preparando um novo ambiente para que, no total, possam ser acomodados até oito hóspedes. Como o espaço é pequeno há limitações para acomodação de grupos. Mas, durante a semana podem ser realizados eventos com grupos na Cabana de Acolhimento. Por questões de segurança, pois o terreno é bastante íngreme, no momento são recebidos apenas adultos e adolescentes a partir dos 13 anos. O Sítio Paraíso dos Anjos atende somente nos fins de semana, com reservas.

Por daiane