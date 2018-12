Geral

Encerram no domingo, 16, as inscrições de fotografias e frases temáticas do concurso Espelhos D’água, promovido pelos Amigos das Águas do Vale do Arroio Grande. Na oportunidade haverá um espetáculo natalino com a Orquestra Jovem do Sesi, na igreja católica de Arroio Grande Central, às 19h30min. A apresentação conta com músicas tocadas e também cantadas, num momento de preparar o coração para o espírito de Natal. Toda a comunidade é convidada a participar.

O concurso

Cada participante poderá inscrever até três fotografias, com uma frase de 50 caracteres em cada imagem. A melhor foto e frase será estampada em outdoors nos dois extremos do município. O material pode ser entregue nas escolas Duque de Caxias em Arroio Grande Central, Dona Rita e Casa Comercial Arroio Grande, e no domingo, no evento. A escolha será feita por uma comissão julgadora e divulgada ainda em dezembro. O concurso visa a sensibilização e o envolvimento dos participantes na conscientização ambiental.

Por daiane