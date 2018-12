Educação

Autoridades, pais, alunos e comunidade da Escola Municipal Barra do Forqueta, Arroio do Meio, prestigiaram na noite de sexta-feira, 7, a entrega simbólica das obras de ampliação do educandário. O novo espaço, utilizado desde agosto, permite ampliar o atendimento à Educação Infantil e Turno Integral do bairro.

A vice-presidente do Círculo de Pais e Mestres (CPM), Denise Rodrigues da Silva, agradeceu à Administração pela ampliação, ao pais pela colaboração para que fosse possível adquirir os móveis, assim como todas as pessoas que auxiliaram de alguma forma para que este sonho se tornasse realidade.

A diretora da escola, Liselote Lange Gabriel, saudou os presentes, destacando que o momento é de muita alegria. “Foi uma obra muito esperada, um sonho almejado há muito tempo. Agora poderemos atender com mais conforto os alunos de 4 e 5 anos matriculados no turno integral”.

O prefeito Klaus Werner Schnack salientou que esta era uma das demandas da comunidade, para que se mantesse o Turno Integral, ampliando as vagas da Educação Infantil no bairro e entorno. “A prioridade sempre foi cuidar bem das pessoas, valorizando as áreas da saúde e educação. É necessário aplicar e utilizar bem esses recursos e o uso dos espaços pelas crianças é o que importa”.

A obra se dividiu em duas etapas, num investimento superior a R$ 380 mil, provenientes de recursos próprios. A ampliação de 282m² foi executada no pavimento superior, incluindo a construção de três novas salas de aula, espaço multiuso, sanitários, corredor de circulação e escadas revestidas com antiderrapante. A reforma total e modernização de 187,70m² do primeiro prédio da escola, inaugurado em maio de 1985, inclui troca de forro, piso, parte elétrica, adaptação do corredor de circulação para solário fechado com vidro temperado, transformação de duas salas de aula em dormitórios, pintura, revisão do telhado e construção de rampa de acessibilidade para interligar os prédios.

Por daiane