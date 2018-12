Meio Ambiente

Visando avançar na limpeza e organização da cidade, em especial nesse período de final de ano e férias, a Administração Municipal de Arroio do Meio promove ações especiais de orientação e conscientização do Programa Nossa Cidade, Meu Lar – Limpeza Urbana e Combate às Pragas.

Hoje à tarde, 7, será instalada uma placa orientativa sobre descarte correto de lixo, no bairro Navegantes, na área do antigo balneário, em frente ao restaurante Casa do Peixe. Na presença de alunos das escolas municipal e comunitária do bairro, autoridades e líderes locais, será reforçada a importância da colaboração de todos para o sucesso da limpeza urbana. A mesma ação foi realizada no bairro Novo Horizonte no primeiro semestre, surtindo efeito imediato na limpeza do entorno.

À noite, uma equipe coordenada pelo Departamento do Meio Ambiente inicia um roteiro por lugares conhecidos da cidade, frequentados aos fins de semana por jovens para encontros de lazer e integração, incluindo o trevo, a Praça Flores da Cunha, Rua de Eventos e entorno da prefeitura e Casa do Museu. Na ocasião serão entregues folders do programa Nossa Cidade, Meu Lar e Nossa Praia é Aqui, reforçando a importância da colaboração no recolhimento dos vasilhames, garrafas e alimentos ao final das suas atividades nestes espaços públicos. O mutirão segue no fim de semana. “Quando vamos para o litoral recolhemos nosso lixo e colaboramos com a limpeza do local. Devemos fazer o mesmo na nossa cidade, que é onde vivemos e podemos dar o exemplo”, afirma a coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi.

No sábado pela manhã, 8, ocorre a 29ª edição da Campanha de Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio, das 8h às 11h, na Rua de Eventos. Será a última oportunidade do ano para descartar eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, garrafas pet, vidros, jornais e papelão, medicamentos vencidos, óleo de cozinha, sucatas, pilhas e baterias. A data da 30ª edição será confirmada para fevereiro ou março de 2019.

Limpeza - A coordenadora Rose lembra da importância da manutenção das roçadas e limpeza de terrenos nesse período de proliferação de pragas e afirma ainda que nas próximas semanas será realizada nova etapa de desinsetização nas ruas do Centro e bairros. “São diversas ações descentralizadas, que visam o mesmo objetivo, que é avançar ainda mais na limpeza e organização da nossa cidade, promovendo conforto, qualidade de vida e bem-estar da nossa comunidade, que é sempre tão caprichosa e faz questão de colaborar com ações que visam o bem coletivo”, ressalta.

Por daiane