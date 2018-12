Geral

Com o objetivo de promover atividades desportivas saudáveis durante o verão, a Administração Municipal de Arroio do Meio, por meio do Departamento de Esporte, promoverá as atividades de férias na Área de Lazer Pérola do Vale. O projeto consiste na oferta de exercícios orientados na academia ao ar livre para a comunidade em geral, voleibol e beach soccer para crianças e adolescentes de nove a 15 anos, de terças a quintas-feiras pela manhã, a partir de 2 de janeiro.

Sob coordenação do educador físico Mateus Scheid, serão realizadas oficinas de beach soccer em terças e quintas-feiras, das 8h às 9h30min, e oficinas de voleibol em quartas-feiras, no mesmo horário. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora. Mais cedinho, das 7h às 8h, o educador físico estará orientando exercícios na academia ao ar livre instalada no parque, de terças as quintas-feiras.

O encerramento das atividades será no fim de semana, dias 19 e 20 de janeiro, quando a Área de Lazer Pérola do Vale sedia mais uma edição do Circuito Verão Sesc, com competição de Voleibol e Beach Soccer. As inscrições devem ser realizadas no site www.sesc-rs.com.br. Estão abertas vagas para 12 duplas de voleibol e oito equipes de beach soccer. Os campeões da etapa local representam o município na etapa estadual tradicionalmente realizada em março, na praia de Torres. Na ocasião, os atletas dos times recebem transporte gratuito. Interessados em levar torcida devem se organizar com recursos próprios. Mais informações pelo fone (51) 989264400, com Mateus Scheid.

Por daiane