Futebol Amador

Teve continuidade no domingo, dia 16, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Travesseiro promovido pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa). Após vários domingos sem futebol para poder atender a solicitação de datas, no domingo a bola rolou no campo da SER Picada Essig com a realização dos jogos da 6ª e penúltima rodada da fase classificatória. A rodada começou na parte da manhã, onde a SER Juventude venceu por 1 x 0 do Guarani de Bara do Fão. Na parte da tarde tivemos Cairu 4 x 3 São João e fechando a rodada, Picada Essig 4 x 0 Juventude de Três Saltos Alto.

Classificação - SER Juventude 13p, Guarani de Barra do Fão 10p, Travesseirense e Picada Essig 06p, Cairu 06p, São João 04p, e Três Saltos com zero ponto.

A fase de classificação encerra domingo, dia 23, com a realização dos jogos atrasados da 4ª rodada no campo do Juventude de Três Saltos Alto, onde teremos às 10 horas, Cairu x SER Juventude; às 14h30min, Picada Essig x Travesseirense e às 16h30min, Juventude de Três Saltos Alto x São João.

Por daiane