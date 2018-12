Futebol Amador

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) representa a primeira liga na região da Aslivata que já definiu detalhes para a realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2019. O certame, que será disputado nas categorias de aspirantes e titulares, tem confirmada a participação do Sete de São Caetano, Rui Barbosa, Forquetense, Amigos de Picada Arroio do Meio, Cruzeiro de Linha 32 e o Esperança de Rui Barbosa.

Na primeira fase a disputa será em turno único com jogos todos contra todos e a repetição da primeira rodada no final da fase. Após estes jogos se classificam quatro equipes em cada categoria. O certame, que terá arbitragem da ARA de Lajeado, será disputado nos moldes de 2018, com a utilização de jogadores que possuem vínculo de residência ou de trabalho com Arroio do Meio. A Lafa também divulgou lista de 22 jogadores para Seleção “A” e 22 jogadores da Seleção “B” que devem ser distribuídos entre as equipes participantes. Cada clube inscrito poderá utilizar até quatro jogadores da “A” ou da “B” e outros três no inverso.

O torneio tem seu início previsto para o dia 03 de fevereiro com solenidade de lançamento ao meio-dia e partida de abertura na parte da tarde no Sete de São Caetano. Dentro de campo se enfrentam as equipes do Sete, campeão de 2018 e o Esperança de Rui Barbosa. A rodada será completada no dia 10 de fevereiro, quando teremos em Linha 32, Cruzeiro x Rui Barbosa e em Picada Arroio do Meio, Amigos x Forquetense. As fichas de inscrição devem ser entregues até o dia 14 de janeiro, quando às 20 horas ocorre nova reunião na sede da SER Livres.

