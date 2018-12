Geral

Em assembleia realizada na manhã de terça-feira, 4, na sede da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) em Estrela, na presença de 17 prefeitos associados do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Consisa) do Vale do Rio Taquari, o prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, foi eleito por aclamação dos presentes como presidente do Consórcio para o biênio 2019/2020. Schnack, que na eleição anterior foi eleito como vice, já vinha presidindo o Consisa desde 14 de março deste ano, quando o presidente eleito, o prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti, se licenciou do cargo.

A chapa única eleita será empossada em janeiro próximo, assim composta: presidente Klaus Werner Schnack – prefeito de Arroio do Meio; vice-presidente Marcelo Portaluppi – prefeito de Vespasiano Corrêa; secretário geral Lairton Hauschild – prefeito de Cruzeiro do Sul; vice-secretário Lourival A. Bernardino de Seixas – prefeito de Muçum; tesoureiro Rogério Fellini Fachinetto – prefeito de Arvorezinha; vice-tesoureiro Ricardo Flach – prefeito de Poço das Antas.

Na oportunidade, Schnack, na função de presidente em exercício, apresentou um relatório de atividades da atual gestão, a fim de fazer uma avaliação dos trabalhos executados pelo Consórcio no período. Os prefeitos também debateram sobre os percentuais de reposição salarial, visto às dificuldades financeiras que os municípios enfrentam. Para finalizar, Schnack reforçou a importância do Consórcio à região. “Considerando as grandes dificuldades enfrentadas pelos municípios, cada vez mais se torna importante buscar serviços, além da área da saúde, mas de forma organizada, otimizando custos e auxiliando os gestores públicos na sua finalidade que é atender a coletividade”, afirma.

Por daiane