Impotenz (Impotenz, erektile Dysfunktion) ist die häufigste sexuelle Störung in der männlichen Bevölkerung. Es ist in zwei Gruppen unterteilt: teilweise oder vollständige Aufteilung. Bei teilweiser erektiler Dysfunktion behält der Mann die Fähigkeit, eine Erektion zu erreichen, seine Qualität nimmt jedoch ab. Bei vollständiger erektiler Dysfunktion besteht selbst bei ausreichender Erregung keine Potenz.

Ursachen und Formen der Impotenz bei Männern

Potenzprobleme bei Männern können in jedem Alter auftreten. Heute gibt es viele Gründe für die Verletzung der Libido bei Männern. Sie sind physiologisch und psychologisch. Die Krankheit kann erfolgreich behandelt werden, deren Methode von der Form und Ätiologie der Erkrankung abhängt. Laut Statistik in einem von 100 Fällen ist dieses Problem irreversibel. Und es entwickelt sich als Folge schwerer physiologischer Störungen im Körper. Dapoxetine-online

Einstufung

Es gibt sieben Arten der erektilen Dysfunktion:

- psychische Dysfunktion – verursacht durch Depressionen, Stresssituationen, Erfahrungen, Angstzustände und Komplexe; Altersdysfunktion – aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses des Körpers sowie altersbedingter Erkrankungen;

- hormonelle Dysfunktion – entwickelt sich unter der Wirkung einer Dysfunktion der Geschlechtsdrüsen (Diabetes, Hypogonadismus, Hypophysentumor);

- neurogene Dysfunktion – verursacht durch Verletzungen des Rückenmarks, Bandscheibenvorfall, zerebrovaskuläre Erkrankungen sowie Multiple Sklerose;

venogene Dysfunktion – beobachtet bei kardiovaskulären Erkrankungen (übermäßiger Abfluss von Blut durch die Venen, unzureichender arterieller Zufluss);

- arteriogene Dysfunktion – entwickelt sich bei Patienten mit atherosklerotischen Läsionen der Koronar- und Penisgefäße;

Dysfunktion des kavernösen Gewebes – begleitet von einer Störung des Erektionsmechanismus, Veränderungen in der Struktur der Blutgefäße und der kavernösen Körper der glatten Muskeln des Penis. Cialis-online

Physiologische Ursachen

Aus physiologischen Gründen, die die Entwicklung von Impotenz bei Männern hervorrufen, gehören chronische Herzkrankheiten, Blutgefäße und das endokrine System.

Oft kommt es zu einer sexuellen Dysfunktion aufgrund einer ungenügenden Testosteronproduktion – dem wichtigsten Sexualhormon, dessen Funktion darin besteht, die Kraft und Ausdauer des Patienten zu stabilisieren. Schwerwiegendere Störungen werden beobachtet, wenn gleichzeitig mit einer Abnahme des Testosteronspiegels der Spiegel weiblicher Hormone (Östrogene) ansteigt.

Ein hormonelles Ungleichgewicht ist nicht nur gefährlich für die Entwicklung einer erektilen Dysfunktion, sondern auch eine Verletzung des allgemeinen psychischen Zustands.

Alkoholmissbrauch, häufiges Rauchen und Drogenkonsum sind ebenfalls Ursachen für Impotenz. Mangelnde körperliche Aktivität (insbesondere bei ungesunder Ernährung und Vorhandensein von Übergewicht) beeinträchtigt die Erektionsqualität.

Psychogene Ursachen

Zu den psychologischen Ursachen von Impotenz zählen die Angst vor dem Versagen, Kommunikationsprobleme mit dem anderen Geschlecht. Eine anhaltende Depression verursacht auch psychische Probleme. Unter ihnen: reduziertes Selbstwertgefühl, Angstzustände, mangelndes Vertrauen in ihre Fähigkeiten – all dies wirkt sich negativ auf die Libido aus und führt in den schwersten Fällen zur Entwicklung von Impotenz. Erwähnenswert ist der Grund wie zum Beispiel Bildung. Bei Männern, die in der Kindheit eine strikte religiöse Erziehung erhalten haben, kann es zu intimen Problemen kommen. Die Verletzung bleibt auch ein Leben lang bestehen, wenn sich die Mutter ihrem Sohn gegenüber kraftvoll, kalt und despotisch benimmt: Sie erniedrigt, unterdrückt ihre Persönlichkeit und lässt sich keine Entscheidungen treffen. Psychologen schließen auch spezifische sexuelle Neigungen ein – Phobien, Abweichungen usw. Dutas online

Wie behandelt man sexuelle Störungen?

Das Ziel der Behandlung von Impotenz besteht darin, die Ursache dieser Störung zu beseitigen. Je nach Typ wird die Hormontherapie von Spezialisten verschrieben, wobei stimulierende Medikamente oder pflanzliche Zubereitungen sowie Psychotherapie eingesetzt werden. Für die qualitative Behandlung erektiler Dysfunktion wird empfohlen, die Sucht aufzugeben und sich regelmäßig körperlich zu betätigen. Wenn die Ursache für Impotenz ein hormonelles Ungleichgewicht ist, ist eine Hormontherapie erforderlich. Dazu wurden Medikamente verschrieben, die Testosteron enthielten. Diese Behandlung sollte unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Der selbständige Einsatz hormonaler Medikamente ist gefährlich für Ihre Gesundheit. Viagra-online

Stimulierende Medikamente und Pillen

Die stimulierende Therapie erfolgt durch Medikamente, die die Erektionsqualität verbessern. Arzneimittel enthalten starke selektive Inhibitoren aus der Gruppe der PDE-5, die die Wirkung des Enzyms unterdrücken, das eine vorzeitige Ejakulation verursacht. Ihre sekundäre Aufgabe ist es, die Durchblutung der Beckenorgane zu fördern. Medikamente bewirken eine Entspannung der glatten Muskulatur des Penis und als Ergebnis – eine aktive Durchblutung der Körperhöhlen. In dieser Hinsicht wird mit der sexuellen Stimulation eine Erektion bei einem Mann stark, ausdauernd und verlängert. Bevor Sie solche Stimulanzien verwenden, sollten Sie einen Arzt aufsuchen und Kontraindikationen ausschließen. levitra online

