Em razão dos feriados de Natal e Ano Novo algumas repartições públicas, comércio e itinerário de ônibus terão os horários de funcionamento alterados nos dias 24 e 31. Conforme decreto, a prefeitura de Arroio do Meio, estabeleceu turno único nos dias 24 e 31 de dezembro, com horário de atendimento das 7h às 13h. Para serviços de Saúde, o plantão médico 24 horas do Hospital São José estará atendendo em caráter de urgência e emergência. A prefeitura informa ainda que o recolhimento de lixo nestes dias será realizado em horário de sábados que ocorre a partir das 9h nos bairros e 14h no Centro.

Dia 24, o Centro Administrativo de Capitão atenderá em turno único, das 8h às 13h. Diferentemente do Cras e da secretaria de Obras que funcionarão das 7h30min às 12h30min. Já no dia 31 a prefeitura fará expediente interno e as demais secretarias farão turno único.

As prefeituras de Travesseiro, Marques de Souza e Pouso Novo não atenderão ao público nos dias 24 e 31.

Agências bancárias e itinerários de ônibus: As agências bancárias também terão atendimento diferenciado em ambas as datas. No dia 24 o Banrisul, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica atenderão das 9h às 11h e no dia 31 não haverá atendimento. Já as agências do Sicredi de Arroio do Meio atenderão das 9h às 12h no dia 24. No dia 31 não haverá atendimento.

Nos dias 24 e 31 os itinerários de ônibus funcionarão normalmente. Já nos feriados do dia 25 e do dia 1º haverá alterações. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 3716-1334.

Comércio: O comércio de Arroio do Meio também atenderá em horário diferenciado. Hoje e amanhã, dias 21 e 22, permanecerá aberto até às 20h. No domingo, dia 23, atenderá ao público das 17h às 20h30min e na segunda, dia 24, até às 17h. Na segunda-feira dia 31 também funcionará até às 17h.

Supermercados: O supermercado Marel de Arroio do Meio atenderá normalmente na segunda-feira dia 24. Já na terça-feira dia 25, funcionará das 8h às 12h e das 16h às 20h. No dia 31 permanece funcionado até às 19h. Dia 1º estará fechado.

Os supermercados Arroiomeese e Dália atenderão normalmente nos dias 24 e 31. Já nos dias 25 e 1° não abrirão as portas.

Já o supermercado Languiru atenderá em horário diferenciado. Nos dias 21 e 22, das 8h às 19h. Na segunda-feira dia 24 das 8h às 17h. Já no feriado de Natal não atenderá ao público. Dias 26, 27 e 28 atenderá aos clientes das 8h às 20h, diferente de sábado, dia 29, em que permanecerá aberto até às 19h. No dia 31 o atendimento será das 8h às 17h.

O supermercado STR de Lajeado atenderá até às 18h das segundas-feiras, dias 24 e 31. Já no feriado de Natal e dia 1º não haverá atendimento.

Órgãos públicos: A delegacia de Polícia de Arroio do Meio não atenderá ao público nos dias 24 e 25. Já para os dias 31 e 1º nenhuma determinação havia sido passada até o fechamento da edição. O Fórum e a Defensoria Pública de Arroio do Meio entraram em recesso ontem, dia 20, e retornam no dia 7 de janeiro de 2019. Já o Cartório Eleitoral do município funciona em regime de plantão desde ontem até 07 de janeiro com os seguintes horários de atendimento: de segunda a quinta-feira das 13h às 17h e nas sextas-feiras das 9h às 13h. Nos dias 24 e 31 não haverá atendimento.

