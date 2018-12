Obras

No dia 6 de dezembro a Administração Municipal de Arroio do Meio promoveu um roteiro de visitação a obras e ações realizadas até o momento na Gestão 2017/2020. Neste período, foram investidos R$ 10 milhões em obras e equipamentos, além de toda manutenção da máquina pública, com destaque para as áreas de Saúde e Educação, que recebem anualmente mais de R$ 36 milhões em recursos. Sob coordenação do prefeito Klaus Werner Schnack, vice Eluise Hammes e Secretários Municipais, participaram servidores públicos com anos de casa, vereadores, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam), autoridades eclesiásticas, imprensa e demais membros da comunidade.

O roteiro iniciou às 8h, em frente à prefeitura. No Centro o grupo passou pela Rua de Eventos recentemente revitalizada, Centro de Referência da Assistência Social que atende semanalmente cerca de 120 pessoas em 15 grupos de convivência, Hospital São José que ampliou especialidades de atendimento e Escola Estadual Guararapes, que recentemente recebeu R$ 1 milhão em investimentos do Governo do Estado, para melhorias e modernização. As ações em prol da mobilidade urbana, por meio da implantação do Estacionamento Rotativo Gratuito, também foram mencionadas. No bairro Navegantes, o roteiro contemplou a sede revitalizada para a prática de esportes. Dali, o ônibus seguiu para o bairro Aimoré, onde foram apresentadas pavimentações associativas que permitiram avanços de mobilidade urbana, melhorias na ponte do bairro, calçada de passeio e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) João Beda Körbes, em execução.

A primeira parada foi na Emef São Caetano, também em fase de ampliação. No local a secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck, apresentou números sobre alimentação, transporte escolar e programas realizados na área. O roteiro ainda incluiu a galeria pluvial da rua Dona Rita, que prepara a via para futura pavimentação asfáltica, além de pavimentações associativas executadas por iniciativa dos moradores. Seguindo para o distrito de Palmas, o grupo passou pelo novo complexo frigorífico da Dália e abatedouro Guilland, ambos incentivados pelo município, além de propriedades rurais atendidas pela secretaria da Agricultura e ginásio da escola, fechado e ampliado nessa gestão. A segunda parada foi no Novo Horizonte, onde conheceram as adaptações realizadas no sistema de escoamento de águas pluviais no bairro, visando amenizar problema antigo causado aos moradores durante fortes chuvas. Passaram ainda por pavimentação comunitária e placa instalada numa área verde por meio do Programa Nossa Cidade, Meu Lar, em conscientização e orientação ao descarte correto de lixo.

Ainda pela manhã, o grupo passou pelo asfalto executado no início do ano na Estrada Geral Dona Rita, rede de água de Picada Arroio do Meio, Escola do Campo, pavimentação asfáltica na Linha 32, agroindústrias incentivadas por meio de terraplenagens e estradas que receberam alargamento e melhorias por meio do Programa Passo à Frente. O intervalo para o almoço foi em Arroio Grande, onde os convidados conheceram a pavimentação asfáltica da avenida da Igreja, ampliação da rede de água e a subprefeitura totalmente revitalizada e equipada com consultório médico. No local, o secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli, relatou números e serviços da saúde do município.

À tarde o grupo retornou por Rui Barbosa, onde avistou pavimentações associativas, incentivo a empresas do eixo Rui Barbosa/Forqueta, melhorias na escola e Posto de Saúde, que teve sua área de atendimento ampliada para Picada Arroio do Meio e Linha 32. Em Forqueta, foram informados sobre terraplenagens, silos, 2ª Feira Agrícola, ampliação da escola e reforma da subprefeitura, que viabilizará o atendimento da Educação Infantil no distrito a partir do próximo ano. Na Barra do Forqueta passaram pela ampliação da escola do bairro e trevo de acesso, revitalizado através do Programa Abrace um Jardim. No bairro Bela Vista, visualizaram a ampliação da Associação Esportiva Bola Cheia, futura instalação de academia ao ar livre, pavimentações associativas e melhorias de mobilidade urbana.

Finalizando o roteiro, o grupo visualizou a nova subestação e alargamento da rua Esperança/Dom Pedro II. O grupo fez a última parada na secretaria de Obras/Parque de Máquinas totalmente revitalizada, em fase de conclusão, onde o prefeito relatou demais obras de preservação do patrimônio público executadas ou em andamento, como a prefeitura e Casa do Museu. Em frente à área também conferiram a ciclofaixa e calçada de passeio recentemente executadas. Na ocasião também foram relatados números sobre manutenção e melhorias da iluminação pública, áreas verdes, sinalização de trânsito, trevos, entre outros. Ao final do encontro, Schnack agradeceu a participação de todos e reforçou sobre as prioridades da Administração Municipal com o bem-estar da comunidade, por meio de serviços de qualidade nas áreas da saúde, educação, geração de emprego e renda, assim como o cuidado com o patrimônio público e desenvolvimento equilibrado do município.

