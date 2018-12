Política

O prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, esteve em Brasília essa semana, acompanhado dos vereadores César Kortz (MDB), Darci Hergessel (PDT) e José Elton Lorscheiter (PP), em busca de recursos e encaminhamento de pleitos junto aos ministérios e deputados federais, para obtenção de recursos nas áreas de infraestrutura, educação, agricultura, saúde e demais projetos para a comunidade de Arroio do Meio.

No Ministério da Educação, os representantes do município acompanharam o andamento dos repasses para a ampliação da Escola São Caetano, atualmente em obras. No Ministério da Saúde, confirmaram a liberação de R$ 240 mil para ampliação/conclusão do posto de saúde do bairro Bela Vista. Já no Ministério do Desenvolvimento Social, encaminharam a renovação do convênio do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, que permite o fomento aos produtores rurais locais, através da aquisição de alimentos fornecidos à Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam), Associação Arroio-meense de Amparo ao Idoso (Amai) e famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Schnack e os vereadores ainda encaminharam pedido de recursos para o Hospital São José e trataram do projeto de melhorias no sinal da internet no município.

Emenda de R$ 250 mil para o Hospital São José

O vereador José Elton Lorscheiter, o Pantera, cumpriu extensa agenda de trabalho. Foi recebido no gabinete do deputado federal Jerônimo Goergen (Progressitas-RS) e obteve a confirmação da liberação de uma emenda no valor de R$ 250 mil, recursos que serão investidos no Hospital São José.

O investimento está previsto no Orçamento de 2019 e deve reforçar o caixa da instituição de saúde, que poderá usar o dinheiro na aquisição de equipamentos hospitalares ou no custeio do hospital. “Fico muito feliz em poder levar essa conquista para Arroio do Meio. Tenho certeza que poderemos qualificar o atendimento de uma área tão sensível para a população”, destacou Pantera.

Já o deputado Jerônimo Goergen (Progressistas-RS) reafirmou o compromisso com a comunidade e espera poder confirmar novos investimentos no próximo mandato. “Teremos mais quatro anos de trabalho no Congresso Nacional e o objetivo é estreitar essa relação com a comunidade de Arroio do Meio, levando novos recursos para o município”, finalizou o parlamentar.

Emendas para pavimentação

O vereador Darci Hergessel também visitou gabinetes de deputados federais. Junto ao deputado Afonso Motta (PDT) conseguiu a liberação de uma emenda para asfaltamento no bairro Dom Pedro II e outra de R$ 200 mil para o Hospital São José. Já no gabinete do deputado Pompeo de Mattos (PDT) Darci encaminhou pedido de emendas de pavimentação para o bairro Dom Pedro II e Picada Arroio do Meio e de emenda para o Hospital São José.

