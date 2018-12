Geral

A inauguração do Caminho Autoguiado de Arroio do Meio reuniu, na manhã de domingo, 25, dezenas de pessoas de vários municípios do Vale do Taquari, Rio Pardo e até Região Metropolitana. O domingo ensolarado proporcionou aos caminhantes que percorreram os 19,7 quilômetros, momentos para comtemplar a natureza e desfrutar a paisagem típica da região, belezas naturais e empreendimentos situados ao longo do percurso. A iniciativa é promovida pela Amturvales e Passeios na Colônia com apoio do Sicredi Região dos Vales, Administração Municipal de Arroio do Meio e Emater-Ascar.

O passeio iniciou às 7h30min com um típico café da colônia preparado na Lancheria Dona Rita seguido da inauguração do caminho autoguiado. A foto, que registra os turistas apontando os bastões para a placa que indica o início da caminhada, deu início ao trajeto de 19,7 quilômetros, que percorreu os morros São José, Leão e Vale do Arroio Grande. Após o percurso, os participantes almoçaram no Espaço Rústico, no morro São José.

O prefeito Klaus Werner Schnack agradeceu a todos os presentes bem como os organizadores da caminhada que trabalharam para que o projeto se tornasse realidade. Enfatizou que o sucesso do programa vai depender do empenho da comunidade que deve auxiliar àqueles que vêm ao local para fazer a caminhada e, por ventura, não conhecem o percurso. Nesse sentido citou o distrito de Forqueta, onde um trabalho realizado com o Sebrae teve como objetivo preparar a comunidade para acolher o visitante. “Que a comunidade auxilie e seja receptiva para com os visitantes. E com certeza sabemos fazer bem isso”, enfatizou.

Um dos idealizadores da caminhada, Alício de Assunção, explicou que Arroio do Meio é o 10º município a ser contemplado com a modalidade. Reforçou que o objetivo é possibilitar às pessoas, a oportunidade de caminhar, sem guias, em um trecho sinalizado. Até 2019 a intenção da Amturvales é concluir toda a região com as caminhadas autoguiadas, com 38 caminhos que totalizam 540 quilômetros. “Esse tipo de turismo cresce a cada ano, em razão da modalidade que beneficia o corpo e a mente. Hoje estamos comemorando sete anos do Passeios na Colônia. Nesse período, 17 mil pessoas caminharam por percursos espalhados por cidades do Vale do Taquari”, salientou.

Paisagens lindas

Para a psicopedagoga Carla Bregolin de Encantado, que participa das caminhadas realizadas por Alício há aproximadamente três anos, é uma oportunidade para contemplar a natureza e conhecer as belezas naturais da região. Entre os destaques, citou a gastronomia que é diferenciada pela variedade e pelo sabor dos alimentos que são característicos da colônia. “As paisagens são lindas. Sempre tiro e posto muitas fotos”, conta.

Por daiane