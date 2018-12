Geral

A secretaria da Saúde e Assistência Social de Pouso Novo, com o Cras e a Emater, realizam na quarta-feira, dia 12 de dezembro, a II Mostra de Artesanato dos Grupos de Convivência do Cras. A programação acontece na sala do Cras com início às 13h30min, com exposição de trabalhos manuais confeccionados pelos grupos de convivência, e pela Emater, apresentação dos grupos de convivência, feira de artesanato e mateada. Traga sua cadeira e seu chimarrão e venha prestigiar este evento que estará aberto para toda a comunidade.

Por daiane