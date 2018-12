Geral

A Administração Municipal de Arroio do Meio e o Núcleo Municipal de Cultura convidam a comunidade para a tradicional Caminhada Natalina, a ser realizada na próxima quinta-feira, 13, a partir das 20h30min, com saída em frente ao Hospital São José. Dali o grupo segue para a Casa Canônica, Casa do Museu, Rua de Eventos e Praça Flores da Cunha. Na sequência, em frente à prefeitura, será feita a entrega da premiação do Programa de Incentivo ao Comércio local – Nota Fiscal Gaúcha, com 25 premiados dos meses de novembro e dezembro. Após, a caminhada segue para a Igreja Matriz, onde os grupos do Núcleo e convidados entoarão cantos natalinos e encenarão o nascimento do Menino Jesus. Os organizadores pedem que os caminhantes usem roupas claras e tragam velas para iluminar o trajeto durante a caminhada.

