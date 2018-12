Geral

Desde o início da semana, o comércio de Arroio do Meio atende com o horário especial de Natal. Hoje, assim como de segunda a sexta-feira da semana que vem, o comércio atende até às 19h. Amanhã, sábado, o horário vai até às 17h.

A expectativa do comércio arroio-meense é de que o movimento nas lojas se intensifique nos próximos dias, especialmente na segunda quinzena do mês. Isso porque já terá sido paga a segunda parcela do 13º salário e pela proximidade do Natal, ser considerada a melhor data do ano para o comércio.

Além do horário estendido durante a semana, as lojas também estarão abertas no domingo, dia 23, das 17h às 20h30min.

