Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Travesseiro, promovido pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa), teve mais um domingo sem futebol por causa de programações festivas das comunidades travesseirenses. No próximo domingo, dia 09, também haverá folga para atender o calendário com a festa do Esporte Clube Cairu. O torneio será reiniciado no dia 16, quando teremos os jogos da 6ª rodada no campo da SER Picada Essig, onde jogam às 10 horas, Guarani x SER Juventude; às 14h30min, Cairu x São João e às 16h30min, Picada Essig x Juventude de Três Saltos Alto.

Classificação - Após a realização de cinco rodadas a liderança do campeonato é da SER Juventude e do Guarani de Barra do Fão com 10 pontos. Depois aparece o Travesseirense com 09p, Picada Essig 06p, São João 04p, Cairu 03p e Três Saltos com zero ponto.

Por daiane