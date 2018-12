Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 1º de dezembro, a primeira partida da final do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos – Taça Chapeação Central. Pela 1ª Divisão, jogaram nas canchas do Rui Barbosa, as equipes do Rui Barbosa x Dona Rita. A partida terminou com vitória do Rui Barbosa por 6 x 2 e um saldo de 27 bolas. O Rui Barbosa venceu todos os jogos de duplas e mais duas nos jogos de trios. A partida da volta acontece sábado, dia 08, em Dona Rita. A decisão será com a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios.

Por daiane