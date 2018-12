O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Uma confraternização de medalhas marcou a homenagem aos cerca de 100 alunos arroio-meenses premiados em competições esportivas, matemáticas, de física, astronomia e literatura, realizadas ao longo de 2018 por instituições de educação regionais, estaduais e nacionais. O encontro promovido pela Administração Municipal de Arroio do Meio, por meio da secretaria de Educação e Cultura, ocorreu na segunda-feira, 17, no Gabinete do Executivo, reunindo autoridades, famílias, professores e alunos das redes municipal, estadual e particular.

Na ocasião, a secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck, parabenizou e agradeceu os esforços dos alunos e apoio das escolas e famílias. A vice-prefeita Eluise Hammes e o prefeito Klaus Werner Schnack enalteceram o mérito dos alunos e também reforçaram a organização que existe, promovendo condições para que os s alcancem êxito nos projetos. “É preciso reconhecer e valorizar professores, escolas, pais, famílias e todos que se envolvem, dão suporte e ajudam nossos alunos em suas conquistas”, destacaram.

Arroio do Meio investe anualmente mais de R$ 23 milhões em Educação, o que representa 33% do orçamento do município. Mais de 2.200 alunos estão matriculados nas 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 750 crianças atendidas nas oito Escolas Comunitárias de Educação Infantil. O município oferece o Programa Mais Educação e Turno Integral. Mensalmente são servidas mais de 53 mil refeições nas escolas e transportados 900 alunos, em 960 quilômetros rodados por dia.

