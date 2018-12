Meio Ambiente

A Administração Municipal de Arroio do Meio, por meio do Departamento do Meio Ambiente e secretarias de Saúde e Educação, realizou ações de orientação e conscientização no último final de semana, através do Programa Nossa Cidade, Meu Lar. A medida visa avançar na limpeza e organização da cidade, com a colaboração de todos.

As atividades iniciaram na sexta-feira à tarde, 7, quando foi instalada uma placa de orientação sobre descarte correto de lixo, no bairro Navegantes, na área do antigo balneário. Na ocasião, os alunos da escola municipal do bairro entoaram uma canção que alertava sobre a reciclagem do lixo e cuidados com a natureza. A vice-prefeita Eluise Hammes ressaltou que a escola é um lugar muito importante para falar sobre meio ambiente e que o assunto deve ser levado aos lares para as famílias. O prefeito Klaus Werner Schnack lembrou a importância do balneário para a história do município. “Um lugar tão bom de estar e que devemos ajudar a cuidar”. Esclareceu sobre os dias corretos para descarte e recolhimento de galhos verdes e móveis velhos, conforme anunciado na placa instalada. “Pedimos que todos vocês nos ajudem a cuidar desse lugar que é nosso”, solicitou. O momento ainda contou com a leitura dos textos escritos pelos moradores dos bairros, professora Clevi Jovanella e aluno Anderson Cezar Ferreira, ambos publicados no livro “Meu lugar…minhas memórias…”

Na sexta-feira e sábado à noite, uma equipe coordenada pelo Departamento do Meio Ambiente realizou roteiro por lugares conhecidos da cidade, frequentados aos finais de semana por jovens para encontros de lazer e integração, incluindo o trevo, a Praça Flores da Cunha, Rua de Eventos e entorno da prefeitura e Casa do Museu. Na ocasião foram entregues folders do Nossa Praia é Aqui, reforçando a importância da colaboração dos frequentadores dos espaços públicos no recolhimento dos vasilhames, garrafas e alimentos utilizados por eles nos momentos de lazer.

Concluindo as ações, foi realizada a 29ª edição da Campanha de Descarte Ambientalmente Correto Jogue Limpo com Arroio do Meio, no sábado pela manhã, na Rua de Eventos. Foram recolhidos cerca de 740 eletroeletrônicos, 670 lâmpadas fluorescentes, 280 litros de óleo de cozinha, 750 quilos de vidros e garrafas, 240 vidros de café e conservas, 50 quilos de pilhas e baterias, 14 quilos de medicamentos vencidos, 400 quilos de papel, papelão, jornais, plásticos e garrafas pet e além de sucatas. Entre os eletrônicos, novamente destaque para televisores – 180, celulares – 107, controles de TV- 93, DVDs, vídeos cassete e receptores – 53, rádios – 39 e telefones fixos- 31. “São diversas ações descentralizadas, que tem por objetivo avançar na limpeza e organização da cidade, promovendo conforto, qualidade de vida e bem-estar da nossa comunidade, que é sempre tão caprichosa e faz questão de colaborar com ações que visam o bem coletivo”, ressalta a coordenadora do Departamento do Meio Ambiente, Rose Maria Grassi.

