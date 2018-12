Apartes

São 38 mil clientes diretos de Arroio do Meio e Lajeado e mais 11 mil indiretos de Colinas e Imigrante que serão beneficiados com a implantação da subestação de energia da RGE Sul, inaugurada na segunda-feira. Com a capacidade energética ampliada em 43%, se soluciona um problema que estava sendo apontado há bastante tempo e que vem ao encontro às necessidades de produção e trabalho do parque industrial e setor primário, como bem lembrou o prefeito Klaus Werner Schnack.

Apoio

O governador eleito Eduardo Leite está recebendo importantes apoios ao seu governo que começa em janeiro. Esta semana o MDB votou pela integração à base aliada, com 47 votos favoráveis, 9 contrários e dois nulos. O PMDB também vai participar do governo Bolsonaro com a indicação de Osmar Terra para o Ministério da Cidadania. Em Porto Alegre, também foi aprovado apoio ao prefeito Nelson Marchezan Junior.

Mudanças e ajustes

Há um clima bastante otimista em relação a 2019, em vários setores, tanto na esfera nacional, quanto estadual, regional e municipal. Apesar de movimentos de oposição que para ser democrática e positiva deve ter embasamento sem viés meramente ideológica e pessoal, para atuar pelo coletivo, há perspectivas de mudanças, ainda que lentas e graduais. O maior desafio serão os ajustes e cortes que terão que ser feitos para implantar as mudanças.

Susaf

O município de Pouso Novo promoveu um encontro na semana passada no sentido de esclarecer dúvidas e destacar a importância de seguir regras da vigilância sanitária dos alimentos fiscalizados pelo SIM e Susaf, o que representa um avanço porque amplia a capacidade de comercialização. Seguindo as exigências legais, todos ganham: município, empreendedores e consumidores. Não apenas sob o ponto de vista legal, mas também em termos de saúde e economia, porque abre as fronteiras da venda com segurança.

Apostando na sorte

É forte na cultura brasileira a crença de acreditar em jogos. No ano passado foram arrecadados R$ 14 bilhões com jogos oficiais, uma fatia de 0,21% do PIB. Deste montante, R$ 6 bilhões foram destinados para políticas públicas. Há uma previsão de que para 2019 este montante de arrecadação chegue a R$ 30 bilhões.

