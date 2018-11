Geral

Mais de mil pessoas são esperadas para mais uma edição da SportFest que ocorre no feriado da próxima quinta-feira, dia 15 de novembro. O evento ocorre na sede do Sport Clube União em Arroio Grande, Arroio do Meio, com diversas modalidades esportivas e atrações entretenimento. Segundo a diretoria do clube a programação ocorre mesmo com chuva.

CAMINHADA, PINGUELA E CASCATAS – Às 7h30min ocorre caminhada de 6,5km, nível médio, com superação de obstáculos e passagem por diversos atrativos naturais do Vale do Arroio Grande. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas com Eluise: 99878- 2065 / Diana: 99963-2903.

TORNEIO DE BOCHA – Resta apenas uma vaga para o torneio de bocha que será disputado por 24 duplas. Lembrando que todo o valor arrecadado com as inscrições, de R$ 80 cada, será revertido em premiação: 1º lugar recebe 50%; 2º, 30%; 3º, 15% e o 4º 10%. As inscrições podem ser feitas pelo fone 99649-6441 com Rodrigo. A disputa inicia na quarta a partir das 19h30min e reinicia na quinta às 8h.

FUTEBOL INFANTIL – Mais de 800 atletas vão participar do torneio de futebol infantil organizado pela Escolinha Prata da Casa. A competição será disputada em quatro categorias 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010 e 2011/2012. Equipes confirmadas: Juventude de Caxias do Sul, Bola-Bola de Alvorada, Dom Bosco de Porto Alegre, Prefeitura de Capitão, Guaporé, Muçum, Estrela, Cruzeiro de Porto Alegre, Cruzeiro do Sul, Roca Sales, Atlético Juniors de Serafina Corrêa, Fera de Montenegro, Santos de Caxias do Sul e Prata da Casa de Arroio do Meio. Ainda restam vagas para o torneio que é considerado a maior competição de futebol infantil do município. Inscrições com Emerson: 99625-1717. Os jogos iniciam às 9h.

VÔLEI MISTO – Oito equipes já estão confirmadas para o vôlei misto, que inicia às 8h15min. A inscrição é de R$ 100 e os valores arrecadados serão divididos em premiações. Demais interessados ainda podem se inscrever com Cláudia: 99749-2098 / Carol: 99330- 2757.

FUTEBOL FEMININO – Quatro equipes já estão confirmadas para o torneio de futebol feminino. Todo o valor arrecadado com a inscrição, de R$ 150, será revertido em premiações. Os jogos iniciam às 13h.

COSTELÃO E CARRETEIRO NO TACHO – Muito apreciado na edição do ano passado, com 700 cartões vendidos, o almoço com costelão nesta edição será acrescido por carreteiro no tacho, saladas e acompanhamentos. O valor do cartão é de R$ 30 para adultos e R$ 13 para crianças. A diretoria convida a todos os participantes de atividades sem taxa de inscrição que façam adesão ao costelão, como forma de ajudar o clube, pois as demais atividades não vão gerar lucro. Reserva de almoço costelão e carreteiro no tacho – Rodrigo: 99649-6441 / Cláudia: 99749- 2098 /Valmor: 99290-4297.

OUTRAS ATRAÇÕES: Mateada, chute ao pneu, bocha 48, brinquedos infláveis, espaço livre para jipes e gaiolas no fundo do campo.

Por daiane