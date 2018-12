O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

O aniversário de 84 anos do município de Arroio do Meio foi comemorado em grande estilo na noite de quarta-feira. Apesar do tempo instável, centenas de pessoas compareceram à Rua de Eventos para prestigiar a programação especial de aniversário que contou com o lançamento do livro Meu lugar…Minhas memórias…, apresentação da decoração natalina e show com a Banda Eletro Radio.

Obra literária retrata as lembranças e memórias dos arroio-meenses

Um dos momentos mais esperados ficou por conta do lançamento do livro Meu lugar…Minhas memórias…, com 208 textos escritos por alunos e comunidade arroio-meense. A ansiedade para conhecer a obra literária também estava estampada no rosto de cada uma das pessoas que tiveram suas histórias selecionadas.

Para apresentar a nova obra e marcar os 20 anos do concurso literário, foi exibido um vídeo com depoimentos de ex-prefeitos, ex-secretárias de Educação e ex-dirigentes culturais, retratando a história do primeiro concurso até hoje. Uma breve encenação teatral, intercalada com a leitura de alguns dos textos selecionados marcou o lançamento da obra, que teve cerca de 500 pessoas envolvidas em todas as etapas.

Em seu pronunciamento, a secretária de Educação, Mara Betina Forncek, saudou as famílias, comunidade e autoridades presentes, fazendo um agradecimento por acreditarem na importância da obra, da escrita e da literatura. “O livro é composto por 208 escritores. Com certeza o incentivo para escrever o texto veio de alguma forma, seja de familiares, amigos ou da própria escola. Já são 20 anos de concurso literário, com 13 obras disponíveis”.

O prefeito Klaus Werner Schnack saudou o público presente, enaltecendo sua satisfação em ver pessoas de todas as idades participando da nossa história. “São as famílias que realmente fazem a diferença”.

A programação especial encerrou com o show da Banda Eletro Radio, que tem nos vocais a arroio-meense Betânia Bersch Delazeri. A atração animou o público apresentando um variado repertório musical com canções de diferentes décadas. Além disso, o evento contou com a participação da Ervateira Valério e da Sorveteria ArteCrem.

Por daiane