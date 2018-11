Futebol Amador

A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), organizadora do Campeonato Regional da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, realizou no domingo, dia 04, os jogos da rodada da volta da fase de quartas de final, que definiu as quatro equipes em cada categoria que seguem na disputa dos jogos da fase semifinal. Ao todo são oito equipes de sete municípios.

Pela categoria de titulares, jogaram em Capitão, Sete e Rudibar de Bom Retiro. Após empate em 2 x 2 na rodada da ida, o Sete tomou conta da partida em Capitão, aplicando placar de 3 x 0 com gols de Tampa na etapa inicial e Pelego e Lins na etapa final.

Em Brochier, jogaram Juventude e Sete de São Caetano. O Sete ignorou seu adversário com uma vitória de 4 x 1. Os gols do Sete foram marcados no primeiro tempo através de Pastel e Edinho e no segundo tempo Rodolfo marcou mais dois gols. O Juventude descontou na cobrança de pênalti perto do final da partida.

O Esperança de Rui Barbosa jogou em Linha Berlim/Westfália diante da equipe do Juventude que havia vencido em Rui Barbosa por 3 x 1. Superior em campo, o Juventude voltou a vencer desta vez por 2 x 0, com um gol em cada tempo.

A rodada ainda teve em Encantado, a partida entre Ouro Verde e Independente de Cruzeiro do Sul. O Ouro Verde que de certa forma aparece como surpresa do campeonato, aplicou 5 x 2 no Independente, que tinha a vantagem de jogar pelo empate.

Pela categoria de aspirantes, as atenções do futebol de Arroio do Meio estavam voltadas para Linha Berlim, onde o Rui Barbosa jogou com o Estudiantes de Conventos. Com vitória no primeiro jogo por 3 x 2, o Rui Barbosa voltou a vencer no domingo por 2 x 1, com gols marcados por Ninho e Yago. Nesta rodada ainda se enfrentaram em Capitão, Rudibar 2 x 1 Imigrante de Estrela; em Brochier, Juventude 0 x 2 São Cristovão e em Encantado, Independente 0 x 1 Palanque.

Jogos para domingo

O Regional da Aslivata continua domingo, dia 11, com os jogos da rodada de ida da fase semifinal. Pela categoria de titulares jogam em São Caetano, Sete x Juventude de Berlim e em Encantado, Ouro Verde x Sete de Capitão. Nesta fase o Sete de São Caetano e o Sete de Capitão têm a vantagem de jogar por dois empates. Pela categoria de aspirantes, teremos em São Caetano, Rui Barbosa x Palanque e em Encantado, São Cristovão x Rudibar. Nesta categoria a vantagem do empate é do Palanque e do São Cristovão. Os jogos dos aspirantes iniciam às 15 horas e dos titulares às 17 horas. O valor do ingresso passa a ser de R$ 10.

Por daiane