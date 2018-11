Futebol Amador

O Campeonato Regional da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, organizado pela Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), realizou no domingo, dia 18, a rodada da volta da fase semifinal que definiu as equipes finalistas do campeonato. Na categoria de titulares, o Sete de Capitão e o Juventude de Linha Berlim, confirmaram a condição de finalistas. Nos aspirantes, o título será disputado pelo Rui Barbosa e pela SER São Cristóvão, de Lajeado.

Pela categoria de titulares, jogaram em Capitão as equipes do Sete e o Ouro Verde de Encantado. O confronto esteve cercado de muitas emoções dentro e fora de campo. O Sete, que havia vencido na rodada de ida em Encantado por 1 x 0, jogava por um empate. Com dificuldades de executar o futebol que vinha mostrando por falta de espaço em campo, o Sete começou se complicando. Nos minutos finais do primeiro tempo, o árbitro marcou um pêrnalti convertido em gol pelo Ouro Verde. No segundo tempo o Sete veio para cima de seu adversário marcando gol de empate através de Seccon. A partida continuou tensa, com muita pressão por parte das duas equipes sobre a arbitragem. O Sete encontrou a tranquilidade aos 35min, quando Seccon marcou o segundo gol. Já nos minutos de desconto, o Sete teve uma perda importante com a expulsão do atleta Fusca, que além de desfalcar a equipe na final, causou a perda de pontos na disciplina e com isso o mando de campo da segunda final.

Em Linha Berlim, jogaram Juventude x Sete de São Caetano. O Sete, que precisava vencer, teve a primeira chance de abrir o placar com pênalti a seu favor desperdiçado por Diego Marder com defesa do goleiro do Juventude aos 06min de jogo. Durante a partida que terminou com placar de 0 x 0, o Juventude perdeu dois pênaltis com uma defesa do goleiro Mamute e outro que acertou a trave. O Sete, criou principalmente no segundo tempo, inúmeras oportunidades de gol, mas nenhuma delas se concretizou.

Pela categoria de aspirantes, o Rui Barbosa vai para a final após nova vitória de 2 x 1 sobre o Palanque. A partida foi realizada na preliminar de Juventude x Sete de São Caetano. O placar foi aberto no primeiro tempo através de Ninho que desviou de cabeça uma cobrança de falta. No segundo tempo o Palanque chegou ao empate, mas Pedrinho fez 2 x 1 para o Rui Barbosa que já havia vencido a primeira partida por 4 x 2. Em Capitão, se enfrentam Rudibar e SER São Cristóvão. A partida terminou com vitória da SER São Cristóvão por 2 x 1. Como o Rudibar havia vencido a primeira partida, a decisão foi para os pênaltis, onde a SER São Cristóvão venceu por 4 x 3.

Decisão começa em Capitão

A decisão do Regional da Aslivata de 2018 começa domingo, dia 25, com a primeira rodada no campo do Sete de Capitão. Na preliminar, às 15 horas, pela decisão dos aspirantes jogam Rui Barbosa x SER São Cristóvão. Neste confronto a vantagem de dois empates beneficia a SER São Cristóvão.

Na partida dos titulares que inicia às 17 horas, se enfrentam Sete de Capitão e o Juventude de Linha Berlim/Westfália, com vantagem de dois empates para a equipe do Sete de Capitão. A rodada da volta está prevista para acontecer no dia 02 de dezembro no campo do Juventude.

Arquibancada móvel

Com objetivo de melhor abrigar o público para a partida de domingo, a direção do Sete de Capitão providenciou durante a semana a instalação de uma arquibancada móvel com capacidade para 1000 pessoas. O valor do ingresso para assistir a primeira final será de R$ 10, conforme acerto que ocorreu entre os clubes e a direção da Aslivata.

Por daiane