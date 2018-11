Futebol Amador

O Campeonato Regional da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, organizado pela Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), realizou no domingo, dia 11, os jogos da rodada de ida da fase semifinal que vai definir as equipes finalistas do torneio nas categorias de aspirantes e titulares.

Pela categoria de titulares, jogaram em São Caetano, Sete x Juventude de Berlim. Com alguns desfalques em sua equipe, o técnico Pantera não conseguiu repetir com o Sete atuações anteriores, onde a equipe conseguia a sua classificação para a fase seguinte. No primeiro tempo o Sete foi mais ousado no ataque, mas não conseguiu o gol diante de um Juventude bem armado defensivamente que jogava em contra-ataques se valendo da velocidade de seus atacantes. No segundo tempo, o Sete não conseguiu voltar com o mesmo brilho. O Juventude se aproveitou e antes dos 15min construiu um placar de 2 x 0. O Sete ainda tentou reagir, reclamando do árbitro a não marcação de um pênalti a seu favor. Com várias trocas em campo, a equipe ficou ainda mais enfraquecida quando nos últimos 10min teve expulso o atleta Dener.

Outro duelo desta categoria aconteceu em Encantado, onde jogaram Ouro Verde x Sete de Capitão. Com muita disputa em campo e com situações de gol dos dois lados, o Sete de Capitão fez valer a sua superioridade nos minutos de desconto do segundo tempo, quando o atleta Lins marcou o único gol da partida que decretou a vitória do Sete de Capitão por 1 x 0

Pela categoria de aspirantes, se enfrentaram em São Caetano, as equipes do Rui Barbosa e o Palanque de Venâncio Aires. Depois de estar perdendo no primeiro tempo por 1 x 0 e depois por 2 x 1, o time do Rui Barbosa reagiu na segunda etapa e marcou três gols através de Ninho, cobrando pênalti; Tsuga em jogada individual e Cesinha, que concluiu depois de dar uma lambreta no zagueiro adversário. O gol do primeiro tempo foi marcado por Rafael Reckziegel. A categoria de aspirantes fechou a rodada em Encantado, onde jogaram Rudibar 2 x 0 São Cristovão.

Jogos para domingo

Domingo, dia 18, acontecem os jogos da rodada da volta da fase semifinal. Pela categoria de titulares, jogam em Capitão, Sete x Ouro Verde. O Sete de Capitão precisa de um empate para ser finalista. Já o Ouro Verde precisa vencer para levar a decisão para os pênaltis. Em Linha Berlim, teremos Juventude x Sete de São Caetano. Com a vitória de domingo passado, o Juventude se classifica com um empate. O Sete precisa vencer para decidir a vaga de finalista nos pênaltis.

Pela categoria de aspirantes, jogam em Linha Berlim, Rui Barbosa x Palanque. Para o Rui Barbosa basta um empate para ser finalista. O Palanque precisa vencer para decidir a vaga nos pênaltis. Em Capitão, se enfrentam Rudibar e SER São Cristóvão. Nessa partida o empate serve para o Rudibar. A SER São Cristóvão precisa vencer no tempo normal para decidir nos pênaltis. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h30min e dos titulares às 16h30min. O valor do ingresso passa a ser de R$ 10.

Por daiane