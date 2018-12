Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio, realizou no sábado, dia 24, os jogos da rodada da volta da fase semifinal do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos – Taça Chapeação Central. A rodada definiu as duas equipes finalistas. Nessa rodada também foi conhecido o campeão da 2ª Divisão.

Pela 1ª Divisão, jogaram em São Caetano, Pituca x Rui Barbosa. Nessa partida disputada em melhor de duas se classificou o Rui Barbosa. No outro confronto, jogaram Passo do Corvo e Dona Rita. Na rodada de sábado as duas equipes se enfrentaram no Passo do Corvo, classificando a equipe da Dona Rita.

Neste sábado, acontece a primeira partida da final nas canchas do Rui Barbosa, reunindo as equipes do Rui Barbosa x Dona Rita. A partida da volta acontece dia 15, em Dona Rita. A decisão será com a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios.

Pela 2ª Divisão, jogaram no sábado pela final as equipes do Glória e o União, sagrando-se campeã a equipe do Glória que venceu a primeira partida por 6 x 2 em Arroio Grande e no sábado jogando em suas canchas voltou a vencer por 4 x 0.

Por daiane