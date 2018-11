Futebol Amador

A Associação de Ligas do Vale do Taquari (Aslivata), organizadora do Campeonato Regional da Aslivata – Copa Certel/Sicredi, depois de ter um domingo com folga geral por causa das eleições, segue com o certame neste domingo, dia 04 de novembro, com a realização da rodada da volta da fase de quartas de final que vai definir as quatro equipes em cada categoria que disputam a fase semifinal. Na categoria de titulares estão na disputa o Sete de São Caetano, Esperança de Rui Barbosa e o Sete de Capitão.

Na rodada de domingo teremos pela categoria de titulares, em Capitão, o Sete jogando contra o Rudibar de Bom Retiro. Na rodada de ida as duas equipes empataram em 2 x 2. Domingo, o Sete de Capitão joga por um novo empate. Caso o Rudibar vença no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

Em Linha Berlim/Westfália, jogam Juventude x Esperança de Rui Barbosa. Neste confronto o Juventude joga por um empate, enquanto que o Esperança, que perdeu na rodada de ida por 3 x 1, precisa vencer para levar a decisão para os pênaltis.

Em Brochier, teremos Juventude x Sete de São Caetano. Na rodada de ida houve empate em dois gols. Na partida de domingo, o Sete-SC joga por um novo empate. O Juventude precisa vencer nos 90min para se classificar. A rodada será completada em Encantado, onde jogam Ouro Verde x Independente. Na primeira partida foi registrado empate sem gols. Um novo empate na partida de domingo classifica o Independente. O Ouro Verde precisa vencer para se classificar.

Pela categoria de aspirantes, teremos em Capitão, Rudibar x Imigrante de Estrela; em Berlim Rui Barbosa x Estudiantes; em Brochier, Juventude de Brochier x São Cristovão e em Encantado, Independente x Palanque. O Rui Barbosa que venceu na rodada de ida por 3 x 2 joga por um empate para seguir no campeonato.

Por daiane