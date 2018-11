Educação

A Escola Estadual Guararapes, de Arroio do Meio, contará com uma nova rede elétrica para o próximo ano letivo. A Ordem de Início de Serviço (OIS) foi assinada na tarde de quarta-feira, nas dependências da escola, na presença de autoridades, professores, funcionários, alunos e membros do Conselho Escolar e CPM.

O engenheiro responsável pela Coordenadoria Regional de Obras, Guilherme Spohr, ressaltou que a demanda é antiga e emergencial. “A rede elétrica de toda a escola será trocada, exceto a da quadra esportiva que já possui iluminação adequada. Além disso, será instalado um transformador interno, em virtude das constantes quedas de energia”.

A contratação de um projeto elétrico se deu em 2015, após um levantamento realizado pela RGE, que constatou a sobrecarga da rede, já que esta é a original da escola. Pronto, o projeto já passou pela RGE e está apto para ser executado. A troca deve iniciar cinco dias após a assinatura da OIS.

A diretora da escola, Silvana Saldanha Martins Hanke, agradeceu pela realização da obra. “Sabemos da preocupação e bem-estar de todos. Recebemos as queixas e precisamos ir atrás das soluções. Agradeço por novamente terem olhado para a nossa escola, entre tantas outras”. Gustavo Friedrich, presidente do Grêmio Estudantil, destacou que os alunos serão os maiores beneficiados pela obra, com menos quedas de energia e mais segurança para quem está em sala de aula.

Para a coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, Greicy Weschenfelder, a assinatura desse contrato é motivo de comemoração. “Mais uma vez estamos aqui para celebrar, afinal mais uma demanda está sendo atendida. De 2015 a 2018 foi investido cerca de R$ 1 milhão na escola, entre quadra, mobiliário, pintura e projetos”. Agradeceu ainda à Administração Municipal pela proximidade com o educandário.

O prefeito Klaus Werner Schnack lembrou dos anos em que estudou no Guararapes, ressaltando a importância da reforma para a segurança de todos. “A educação é um dos maiores legados do município. A obra beneficiará a educação, assim como as famílias que possuem ligação com a escola. E mesmo que o educandário seja estadual, também é compromisso do município que haja segurança”, enfatizou.

A rede elétrica

Com 88 anos, a Escola Estadual Guararapes atende cerca de 600 alunos nos três turnos. A obra de troca da rede elétrica será executada pela empresa Infinito Construções e Instalações Eirelli, terá um custo de R$ 246.869,00, provenientes do Governo do Estado. O contrato inclui a execução de novas instalações elétricas internas, subestação e novo ramal de entrada. As melhorias eliminarão as constantes quedas de energia, em função das instalações defasadas e mal dimensionadas para os equipamentos atualmente instalados. O prazo de execução é de 90 dias.

Por daiane