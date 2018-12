Política

Os vereadores de Pouso Novo aprovaram na sessão da terça-feira desta semana, o projeto de lei do orçamento para o exercício de 2019, que prevê uma receita e despesa de R$ 13,5 milhões. Em relação ao orçamento de 2018, a projeção de receita e despesa para 2019 cresceu R$ 1,750 milhão. A maior parcela está reservada para a secretaria da Saúde e Assistência Social com R$ 2,885 milhões; Educação e Cultura com R$ 2,640 milhões; Administração e Fazenda com R$ 2,626 milhões; Obras e Serviços Urbanos com R$ 2,578 milhões; Agricultura com R$ 1,489 milhão; Comunicação com 525 mil; Câmara de Vereadores com R$ 420 mil e Gabinete do Prefeito com R$ 337 mil.

Por daiane