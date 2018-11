Agricultura

A pesquisa semanal da cotação do suíno, milho e farelo de soja, feita na segunda-feira pela Associação de Criadores de Suínos do RS (Acsurs) com apoio exclusivo da MSD Saúde Animal, apontou o preço de R$ 3,73 para o quilo do suíno vivo no RS entre as fontes consultadas. O valor representa um incremento de cinco centavos em relação à pesquisa anterior.

O valor da saca de 60 quilos do milho apresentou queda, estando a R$ 37 contra R$ 39 da semana anterior. A tonelada do farelo de soja (preço da indústria – FOB) também baixou: para compras à vista R$ 1.320,00 (anterior R$ 1.330,00) e no prazo/30 dias R$ 1.335,00 (anterior R$ 1.350,00).

Agroindústrias e cooperativas - O preço médio na integração subiu um centavo, passando de R$ 2,85 para R$ 2,86. As cooperativas e agroindústrias apresentaram as seguintes cotações: Cooperalfa/Aurora: R$ 2,80 (base suíno gordo) e R$ 2,90 (base leitão de 6 a 23 quilos); Cosuel/Dália Alimentos R$ 2,80; Alimentos Estrela R$ 2,80; Cooperativa Languiru R$ 2,90; Cooperativa Majestade R$ 2,75; Ouro do Sul R$ 3,10; Alibem R$ 2,80; BRF R$ 3,00 e Pamplona R$ 2,80.

