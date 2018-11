Obras

As Secretarias Municipais de Obras e Planejamento de Arroio do Meio executaram na última semana uma nova galeria pluvial na rua Dona Rita – trecho que liga a rua Presidente Vargas/ERS 130 ao Distrito Industrial. A galeria é composta por 32 peças quadradas de 1,5 metro, instaladas em linha dupla. O investimento é de R$ 37.760,00 em peças adquiridas na empresa Nilson & Cia Ltda, via processo licitatório, proveniente de recursos próprios. A mão de obra foi executada pela equipe de servidores públicos, o que reduziu o custo da obra.

De acordo com o secretário de Obras, Paulo Heck, a instalação da nova galeria é um avanço do Programa Passo à Frente, considerando o crescimento dos loteamentos do entorno e a futura pavimentação do trecho. O objetivo é aumentar a vazão da água e preparar a via para receber o asfalto.

Por daiane