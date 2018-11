Obras

A Secretaria Municipal da Agricultura de Arroio do Meio, em parceria com a secretaria de Obras e subprefeituras de Arroio Grande, Forqueta e Palmas, atendeu mais de 650 propriedades desde o início do ano. Nas últimas semanas, trabalhou intensamente na execução de terraplenagens, acessos e demais serviços de incentivo ao setor primário nas últimas semanas.

Em Bicudo/Palmas, foi executada a terraplenagem para ampliação do Frigorífico Rahmeier, com o objetivo de dobrar a atual produção, num investimento superior a R$ 1 milhão em infraestrutura. Em visita ao local, o prefeito Klaus Werner Schnack salientou o esforço do município, junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari – Consisa VRT, atualmente presidido por Schnack, na busca pela certificação junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi), permitindo que empreendedores locais comercializem seus produtos em todo o país. A documentação já foi encaminhada ao Ministério da Agricultura e o Consórcio está pleiteando audiência com a Secretaria de Estado para avançar na implantação do Sistema.

Na Linha 32, a equipe iniciou a terraplenagem para a construção de um Compost Burn com capacidade para 150 vacas leiteiras no sistema de confinamento com sala de ordenha, na propriedade de Elmo Warken e família. Na mesma localidade concluiu a escavação de dois silos trincheira com capacidade de 400 toneladas na propriedade de Gilmar Gerhardt. O mesmo serviço foi executado na propriedade de Telmo Hentges, em Forqueta Baixa, para a instalação de três silos trincheiras.

Nas localidades de Passo do Corvo e Cascalheira foram executadas terraplenagens para instalações/ampliação de alojamento de suínos – 1.750 suínos na propriedade de José Schmitz e 500 na propriedade de Sílvio Korte. O mesmo serviço foi realizado no Morro Tico Tico, na propriedade de Vanderlei Biasibetti, para alojar mais 500 suínos. Já na Forqueta Baixa, foram executadas escavações e colocação de canos para duas travessias de animais, em parceria com o produtor Blásio Graeff, que adquiriu os tubos para viabilizar as adaptações, com o objetivo de proporcionar mais segurança aos usuários da via e animais. Além destes serviços nas propriedades, a equipe realizou melhorias em acessos e manutenção de estradas rurais, visando melhorar a trafegabilidade e escoamento da produção do setor primário, numa média de mil atendimentos mensais.

Por daiane