Futsal

O Departamento de Esporte e Lazer da Prefeitura de Arroio do Meio realiza na noite desta sexta-feira, dia 23, no Salão Paroquial, a rodada com os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal nas categorias Força Livre Masculino, Feminino, Veteranos e Master. Haverá brinquedos infláveis para as crianças no estacionamento do Paroquial. A entrada é gratuita.

Os jogos iniciam às 19h45min. Na primeira partida da final, pela decisão do Master, jogam as equipes do Glória x Melhor Que Antes. Na segunda partida, pela decisão do Feminino, Virakopus x Ilha Tropical/Gazapina Chopp. No terceiro confronto, Amigos SM x Pituca/Vidrobox pela decisão dos Veteranos. Na partida final da rodada, acontece a decisão da categoria Força Livre entre Virakopus/TransMar x Tulipas/Latifrios.

Por daiane