Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 17, os jogos da rodada da ida da fase semifinal do Campeonato Municipal de Bocha para Veteranos – Taça Chapeação Central. Pela 1ª Divisão, jogaram em Dona Rita, Dona Rita 8 x 0 Passo do Corvo e em Rui Barbosa, Rui Barbosa 7 x 1 Pituca. Neste sábado acontecem os jogos da volta quando teremos em São Caetano, Pituca x Rui Barbosa e no Passo do Corvo, Passo x Dona Rita. Cada partida tem a disputa de quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios. Pela 2ª Divisão, jogaram no sábado pela final União 2 x 6 Glória.

Por daiane