Futebol Amador

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) esteve reunida com dirigentes de clubes de futebol para uma primeira rodada de debates visando a organização do Campeonato Municipal de Futebol de 2019. A reunião coordenada pelo presidente Ivan Weizenmann (Nugo) aconteceu na sede da SER Livres, com a presença de representantes do Rui Barbosa, Cruzeiro de Linha 32, Amigos de Picada Arroio do Meio, Esperança de Rui Barbosa, Forquetense e o Passo do Corvo. O certame deverá ser disputado nos moldes de 2018, com a utilização de jogadores que tenham vínculo de residência ou de trabalho com Arroio do Meio.

Durante a sua manifestação, Nugo fez referência ao planejamento do campeonato, organização dos clubes, regulamento, definição da seleção de jogadores, arbitragem e patrocínio para o torneio. Com relação a este item, esteve presente o prefeito Klaus Schnack, que manifestou o desejo do município de apoiar a competição, inclusive com algumas novidades que possam visar a participação de forma mais intensa das famílias nos jogos do campeonato.

Nugo também apresentou aos clubes, o seu desejo de introduzir um novo critério de desempate, fazendo valer o saldo de gols nos jogos das fases eliminatórias, eliminando a prorrogação e fazer a disciplina como fator que vai determinar o local para a realização da segunda partida. Uma boa parte da reunião foi ocupada com debate relacionado à situações de indisciplina que aconteceram na fase semifinal do último campeonato e a forma de punição de atletas ou outras infrações, citadas em súmula e administração de recursos e julgamentos. Neste quesito surgiu a ideia do presidente da Lafa de promover mudanças no regulamento, simplificando a aplicação de penas. Também foi apresentada sugestão de se criar um conselho julgador formado por um representante de cada clube para avaliar possíveis protestos e recursos que venham a ser registrados durante a competição, evitando, desta forma, o encaminhamento de questões para o setor jurídico da Aslivata.

Por daiane