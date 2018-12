Futsal

O Departamento de Esporte e Lazer da Prefeitura de Arroio do Meio, teve que transferir os jogos da rodada final do Campeonato Municipal de Futsal que estavam marcados para sexta-feira da semana passada devido à chuva que alagou alguns pontos da quadra do Salão Paroquial, onde deveriam acontecer os jogos finais nas categorias Força Livre Masculino, Feminino, Veteranos e Master.

Os jogos desta rodada acontecem na noite desta sexta-feira com início às 19h45min. Na primeira decisão jogam pela categoria Master, as equipes do Glória x Melhor Que Antes. Na segunda partida jogam pela decisão do Feminino as equipes do Virakopus x Ilha Tropical/Gazapina Chopp. Na terceira partida se enfrentam pela categoria Veteranos, Amigos SM x Pituca/Vidrobox. Na partida final da rodada, que vai fechar o torneio, jogam pela decisão da categoria Força Livre as equipes do Virakopus/TransMar x Tulipas/Latifrios.

O certame teve a participação de 23 equipes movimentando 270 atletas. Na categoria Força Livre Masculino jogaram 11 equipes, quatro na categoria Feminino, quatro no Veterano (nascidos em 1982) e quatro no Master (nascidos em 1968). Os jogos foram realizados nas noites de terças e sextas-feiras em diversos ginásios sem a cobrança de ingresso.

Por daiane