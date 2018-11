O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O Centro Comunitário Evangélico de Lajeado sedia neste fim de semana a 15ª edição do Festival Dançartte. Organizado pela Artte Escola de Dança, o festival terá a participação de grupos vindos das cidades de Lajeado, Estrela, Venâncio Aires, Bom Retiro do Sul Cruzeiro do Sul, Garibaldi, Carlos Barbosa, Esteio, Canoas e Porto Alegre.

O evento inicia às 14h desta sexta-feira e segue no sábado às 14h e 19h. Os bailarinos subirão ao palco trazendo coreografias nos estilos jazz, dança de rua, ballet clássico, dança moderna, contemporânea, estilo livre e danças de salão. As premiações serão entregues logo após o término das apresentações, no sábado à noite. Ingressos podem ser adquiridos no local ao valor de R$ 10.

Um espetáculo especial para o show de abertura será realizado pela Cia de Show da Artte Escola de Dança, que representa o Brasil em festivais internacionais, já tendo se apresentado no Chile, Bolívia, México, Espanha e Portugal. O show de encerramento ficará por conta da Cia de Dança Oito Tempos, de Porto Alegre.

Informações podem ser obtidas pelo telefone 98129-1977, pelo Instagram ou Facebook da Artte Escola de Dança.

Por daiane