A Administração Municipal de Pouso Novo realiza na noite desta sexta-feira, dia 30, a abertura dos festejos natalinos de 2018 com o acendimento das luzes natalinas. A programação será realizada na praça com início às 19h30min com apresentações de pequenos artistas e alunos das escolas de Pouso Novo. Às 20 horas, acontece o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel, seguida de show de fogos de artifício e apresentação da banda Nova Estação.

A Administração Municipal comunica através dos organizadores do evento que no local serão instalados brinquedos infláveis para as crianças. Também terá um estande com a Ervateira Ximango que fornecerá erva-mate e água quente, além de espaço com bebidas e lanches. Pede-se para o público trazer cadeiras, cuias e térmicas.

