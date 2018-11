Geral

O CTG Querência do Arroio do Meio está com tudo pronto para a realização do XVI Rodeio Crioulo. O evento acontece nos dias 09, 10 e 11 de novembro no Parque Municipal de Eventos com o apoio da Prefeitura de Arroio do Meio, Sicredi e da 24ª Região Tradicionalista. O rodeio, deve acontecer dentro das regras do MTG e o laçador deve apresentar o cartão do tradicionalista, vai distribuir mais de R$ 15 mil em prêmios, além de troféus para mais de 150 laçadores. Os portões serão abertos na sexta-feira, dia 09, às 08 horas. A primeira competição inicia às 14 horas com Laço Individual e às 17 horas, a Taça Cidade.

Entre as modalidades de laço constam a disputa da Taça Cidade, laço pai e filho, laço irmão, modalidades individuais, raspadinhas, laço duplas, laço da vaca parada, laço equipe, laço família (piá, prendinha e prenda), laço patrão, laço capataz, laço vaqueano, laço veterano, laço senhor, laço rapaz, laço guri, além das provas de rédeas e de chasque. O laço de equipe inicia no sábado, dia 10, às 10 horas e o laço de duplas às 16 horas. Entre as atrações, no domingo, dia 11, constam a prova de rédeas e de chasque, às 13 horas. Também no domingo, às 14h30min, teremos o laço da vaca parada nas categorias piá, piazito, prenda e prendinha.

Para o perfeito andamento do rodeio, a patronagem do CTG, liderada pelo patrão Loivo Fuhr e Clécio Schwartzer, capataz da invernada campeira, contratou os narradores Vilnei Ferreira, Alexandre Nunes Franscesquet e Madison Motta e para atuar como juízes, Juliano Batista, Davi Musskopff e Felipe Mayer. As inscrições se encerram no sábado, às 19 horas. Outro setor que está merecendo a atenção da patronagem é a infraestrutura do Parque de Eventos, incluindo espaço para acampamento com energia elétrica, banheiros e estacionamento.

Por daiane