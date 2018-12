Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha de Marques de Souza promovido pela Aemaso, teve o seu final abreviado após a rodada da volta da fase semifinal de sábado, onde a partida realizada em Tamanduá entre as equipes do Betos Bar e Unidos de Picada Flor, não chegou ao seu final. O tumulto começou no final do segundo jogo vencido pelo Betos Bar. Revoltados com a situação, torcedores do Unidos invadiram a cancha provocando uma grande confusão, segundo nota divulgada pela Aemaso. Na mesma rodada também jogaram em Linha Bastos, Cruzeiro x Picada Flor, partida que foi vencida pelo Cruzeiro por 2 x 0. Como já havia vencido na rodada da ida por 2 x 1, o Cruzeiro ficou com uma vaga de finalista.

Diante do fato ocorrido em Tamanduá, a Aemaso realizou reunião na segunda-feira à noite para tomada de posição com representantes dos outros seis clubes que participaram da competição. Após analisar filmagens do tumulto, o Betos Bar e o Unidos foram excluídos do campeonato, inclusive com perda da caução. A Aemaso também declarou o Cruzeiro de Linha Bastos como campeão; SER Picada Flor, vice; 3º lugar, Picada May e 4º lugar, o Nova Aliança. Como destaques individuais foram escolhidos Lucas Wommer, melhor bochador; Sereno Weirich, melhor meio e Ivo Frozza, melhor ponteiro. O jantar de entrega da premiação acontece na noite de 07 de dezembro na sede do Grêmio Picada May com direito a seis jantas para cada clube participante.

A Aemaso também divulgou uma lista com jogadores punidos: com dois jogos aparecem Henrique Dreifke, Agenor e Valcir Zeni e Samuel Agostini (Betos Bar); Fernando Castro e Amarildo Gross (Unidos) e Paulo Fleck (Cruzeiro). Com punição de R$ 100, Alceu Stacke (Unidos). Com suspensão de um ano e multa de R$ 100, foram punidos Rafael Castro, Giovani Heineck, Ermilo de Castro, Paulo Gross e André Scheffer (Unidos); Lucas Zeni, Natan Frozza, Joabel Henicka, Volmir Zeni e Darlei Gross (Betos Bar) e Isaías Fleck (Cruzeiro).

Por daiane